Ubisoft: Zwei bisher unangekündigte AAA-Titel in Arbeit

Ubisoft gehört zweifelsohne zu den Firmen, die in der Vergangenheit einiges durch haben, was ihren Ruf betrifft. Doch seit geraumer Zeit vermehren sich die positiven Stimmen, da sie an den richtigen Stellschrauben drehen. So haben sie kürzlich angekündigt, dass sie zukünftig weniger Spiele releasen wollen, dafür aber vorhandene Titel weiter ausbauen. So soll zum Beispiel Assassin’s Creed Origins noch eine Menge weiterer Inhalte bekommen.

Doch natürlich entwickelt das Studio dennoch an einigen Titeln. So hat Ubisoft im kommenden Fiskaljahr vier AAA-Titel angekündigt. Zwei davon sind The Crew 2 und Skull & Bones. Derzeit rätselt man um welche beiden anderen Titel es sich handeln könnte. The Division 2? Watch Dogs 3? Evtl. ein neues Splinter Cell?

Ein neuer Assassin’s Creed Release erscheint zumindest nach aktuellem Stand relativ unwahrscheinlich, man darf also gespannt sein. Welche zwei Titel würdet ihr euch wünschen?

Das denken wir:

Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass uns ein neues Splinter Cell erreichen wird.