“Unsane”: Dieser Psycho-Thriller wurde komplett mit dem iPhone gedreht

Schön, dass es Filmemacher wie Steven Soderbergh gibt. Seinen letzten Spielfilm Logan Lucky finanzierte er selbst vor, um unabhängig von den Studios arbeiten zu können. Jetzt arbeitet er gerade an einen Film, den er komplett mit einem iPhone gedreht hat.

“Jeder, der den Film sieht, ohne irgendwas über die Produktionshintergründe zu wissen, wird keine Ahnung haben, dass der Film mit einem Telefon gedreht wurde. Das ist nicht Teil des Konzepts.”

Das erklärte Soderbergh gegenüber IndieWire. Der Film trägt den Titel “Unsane” und handelt von einer jungen Frau, deren psychischer Zustand in Frage gestellt wird. In einer psychiatrischen Anstalt wird sie mit ihren Ängsten konfrontiert. Und das sieht auf jeden Fall ziemlich spannend aus. Hier der Trailer zum Film:

“Unsane” läuft am 29.03.2018 in den deutschen Kinos an.

Das denken wir:

Das sieht ziemlich abgefahren aus. Und der Look passt sehr gut. Wir sind schon gespannt auf den Film.

Quelle: indiewire.com via moviepilot.de