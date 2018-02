Vampyr: Hier ist das finale Entwicklertagebuch – plus Release-Termin

In den vergangenen Wochen berichteten wir immer wieder über Entwicklertagebücher zum kommenden Adventure Vampyr von Dontnod (Life is Strange). Und mittlerweile wurde mit “Stories from the Dark” das letzte Entwicklertagebuch veröffentlicht, das ich euch nicht vorenthalten möchte.

Hier bekommen wir nicht nur neue Spielszenen zu sehen, sondern auch ein paar interessante Einblicke in die Entwicklung des Titels. Beispielsweise erklärt das Team, wie sich Games ihrer Meinung nach von anderen Medien unterscheiden in denen Geschichten erzählt werden.

So ziehen Narrative Director Stéphane Beauverger und Game Director Philippe Parallelen zum Theater und betonen die enge Beziehung zwischen “Schauspieler” und “Zuschauer” im Spiel, die effektiver und kraftvoller ist als in jedem Film oder jeder TV-Show.

Abgesehen davon wird auch der Release-Termin genannt. Vampyr steht demnach ab dem 5. Juni für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen.

Das denken wir:

Wer auf düstere Adventures steht, sollte sich Vampyr unbedingt vormerken.