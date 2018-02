Xenoblade Chronicles 2: New Game Plus wurde verschoben

in

Wenn ihr auf den New-Game-Plus-Modus für Xenoblade Chronicles 2 wartet, dann habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Zuerst die schlechte: Der New-Game-Plus-Modus wurde verschoben.

Nun die gute Nachricht: Der Modus wurde nur um ein paar Tage verschoben. Eigentlich war geplant, New Game Plus bereits im Februar freizuschalten. Die Entwickler entdeckten jedoch einen schwerwiegenden Bug in der aktuellen Version.

Daher hielten es die Entwickler für das klügste New Game Plus zu verschieben – auf den 2. März. Hier der Link zum Tweet, mit dem die Verschiebung verkündet wurde.

Das denken wir:

Das ist schade, aber auch nicht so tragisch. Die paar Tage können wir auch noch warten.