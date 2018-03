A Way Out hat den Gold-Status erreicht und erscheint im März

Vielleicht geht es euch ja wie mir und ihr wartet auch schon sehnlichst auf den Release des Koop-Spiels A Way Out. In den letzten Wochen war es ja relativ still rund um den Titel, aber jetzt gibt es wieder gute Neuigkeiten.

Und zwar verkündete Josef Fares, Writer und Director von A Way Out via Twitter, dass das Spiel den Gold-Status erreicht hat. Mit anderen Worten: Das Spiel erscheint wie geplant am 23. März 2018 für PC, PS4 und Xbox One.

Hier der entsprechende Tweet:

#awayout has gone golden. I can't even describe my excitement. Get ready on March 23. — Josef Fares (@josef_fares) 26. Februar 2018

In A Way Out übernehmen die Spieler die Rolle von Vincent und Leo, die in einem Gefängnis einsitzen. Zusammen muss man aus dem Knast ausbrechen. Beide Spieler erleben die gleiche Geschichte, aber aus verschiedenen Blickwinkeln. Beispielsweise kann es sein, dass ein Spieler gerade in einer Zwischensequenz steckt, während das Spiel für den anderen Spieler normal weiterläuft. Hört sich cool an, oder?

Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Wir freuen uns schon sehr auf A Way Out. Das wird ein Koop-Fest!