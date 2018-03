A Way Out: Schnapp dir einen Kumpel und brich mit ihm aus dem Knast aus – hier ist der Launch-Trailer zum heiß erwarteten Koop-Kracher

Lange mussten wir warten, aber nun ist der Release des Koop-Spiels A Way Out von Hazelight (Brothers – A Tale of Two Sons) zum Greifen nah. Und darum wurde mittlerweile auch der Launch-Trailer veröffentlicht.

In A Way Out übernehmen die Spieler die Rolle von Vincent und Leo, die in einem Gefängnis einsitzen. Zusammen muss man aus dem Knast ausbrechen. Der Clou: Beide Spieler erleben die gleiche Geschichte, aber aus verschiedenen Blickwinkeln.

Beispielsweise kann es sein, dass ein Spieler gerade in einer Zwischensequenz steckt, während das Spiel für den anderen Spieler normal weiterläuft. Auch genial: Es wird nur ein Spiel-Exemplar für das Koop-Abenteuer benötigt. Das heißt, du kannst dir das Game kaufen und dein Kumpel kann dann kostenlos mit dir zocken. Er muss sich das Spiel nicht noch zusätzlich kaufen. Dafür schuldet er dir aber ein Bier oder zwei auf der nächsten Party.

Hört sich cool an, oder? Es sieht auch so aus. Davon könnt ihr euch im nachfolgenden Trailer überzeugen.

A Way Out steht ab dem 23. März für PC; PS4 und Xbox One in den Händlerregalen.

Das denken wir:

Wer auf Koop-Spiele steht, der sollte A Way Out unbedingt ausprobieren.