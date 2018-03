Agony: Das vielleicht unheimlichste Spiel des Jahres wurde verschoben

Wir berichteten ja mittlerweile schon das ein oder andere Mal über das Horrorgame Agony. Heute gibt es mal schlechte Nachrichten: Das Spiel wurde verschoben.

In Agony muss sich der Spieler durch die inneren Kreise der Hölle kämpfen. Und das bisher veröffentlichte Material sieht wirklich ziemlich unheimlich aus. Eigentlich sollte das Spiel am 30. März für PC, PS4 und Xbox One erscheinen – jetzt wurde das Spiel auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die Entwickler verrieten aber, dass der neue Release-Termin bald verkündet werden soll.

Hier das offizielle Statement:

“Sadly we have to inform you that March 30th will not be the release date. We will inform you as soon as possible with the final release date of the game. Why is this? -With Agony being released across PS4, PC and Xbox we are facing last steps including polishing to support every player- no matter which platform – with the best possible experience. We wish this could have been done faster but ask for your patience to ensure you get the experience you deserver when Agony is released.”

Sobald es weitere Infos gibt, erfahrt ihr das wie üblich bei uns.

Das denken wir:

Schade, aber wenn das Spiel dadurch besser wird, soll uns das nur recht sein.