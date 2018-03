Anthem: Storywriter verlässt erneut das Studio

Was ist denn da los bei BioWare? Die Entwicklerschmiede, die einst im RPG-Bereich unantastbar war, leidet aktuell unter großem Personal-Schwund. Dieses mal geht es um Drew Karpyshyn, seines Zeichens ehemaliger bzw. wiedergekehrter Storywriter von BioWare. Er war unter anderem verantwortlich für Knights of the Old Republic und Mass Effect 2, seines Zeichens bis heute Meilensteine von BioWare. Die Fangemeinde atmete auf, als er im Juni vergangenen Jahres zu BioWare zurückkehrte, um an Anthem zu arbeiten.

Doch wie wir heute Morgen erfuhren, trennen sich die Wege bereits wieder. Er möchte sich lieber eigenen Zielen zuwenden, wie unter anderem einer Graphic Novel und neuen Büchern. Karpyshyn ist bei weitem nicht der einzige Entwickler, der BioWare in letzter Zeit verlassen hat. Vor Ihm sind mit Mike Laidlaw, früherer Creative Director von Dragon Age, Aaryn Flynn, Chris Schlerf, Lead Writer von Mass Effect: Andromeda und David Gaider, Lead Writer von Dragon Age, bereits diverse andere Mitarbeiter aus der Firma ausgeschieden. Sagt das etwas über die Qualität von Anthem aus? Wir wissen es nicht, dürfen auf jeden Fall aber gespannt bleiben.

Das denken wir:

Das klingt alles echt nicht gut.. mal sehen, wie das fertige Spiel wird. Aber BioWare steht aktuell gefühlt unter keinem guten Stern