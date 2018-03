Attack on Titan 2 ist da und hier ist der Launch-Trailer

in

Fans mussten lange warten, aber jetzt steht Attack on Titan 2 endlich für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch in den Händlerregalen und aus diesem Grund wurde mittlerweile auch der Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Hier die Beschreibung des Spiels:

“Aot zwei nimmt den Spieler auf eine ganz neue Reise und erzählt die Ereignisse aus Staffel 1 und 2 von Attack on Titan. Damit gewährt das Spiel nicht nur ein besseres Verständnis für die Geschichte, sondern erlaubt es, mit den Fan-Lieblingen zu interagieren und bietet mehr Bewegungsfreiheit in einer brandneuen Geschichte mit neuen Gameplay-Elementen. Omega Force hat genau auf die Stimmen der Spieler als auch der Anime-Fans gehört und das Kampferlebnis komplett überarbeitet, um es noch abwechslungsreicher und herausfordernder zu gestalten.”

Und so sieht das Ganze in Aktion aus:

Das denken wir:

Auch wenn das Spiel seine Macken hat, werden Fans mit Attack on Titan 2 auf ihre Kosten kommen.