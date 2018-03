Call of Duty: Black Ops 4 offiziell angekündigt

Dank der PR von Basketballspieler James Harden wissen wir schon seit einiger Zeit, dass ein neues Call of Duty in Arbeit ist, welches sehr wahrscheinlich auf den Namen Black Ops 4 hört, bzw. Black Ops IIII (Ja, nicht IV, sondern IIII ..)

Heute Abend hat Activision es nun bestätigt. Call of Duty Black Ops 4 wird am 17. Mai der Welt vorgestellt und soll am 12. Oktober erscheinen. Erscheinen soll es für PC, Xbox One und PlayStation 4. Es ist anzunehmen, dass die Gerüchte stimmen, dass es in der nahen Zukunft spielt und nicht wie WWII einen Schwenk in die Vergangenheit macht.

Das denken wir:

Was soll ich sagen, ich freue mich drauf. Call of Duty ist einfach ein kleines Guilty Pleasure von mir. Die einmal-jährliche Popkorn Dosis.