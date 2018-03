Da hat jemand einen ziemlich coolen PlayStation 4 DualShock Controller im Spider-Man-Design entworfen

Freut ihr euch auch schon auf den Release des Spiels Spider-Man, das Insomniac Games gerade für die PS4 entwickelt? Wenn ja, dann interessiert euch vermutlich auch, dass ein Fan kürzlich einen ziemlich coolen PlayStation 4 DualShock Controller im Spider-Man-Design entworfen hat.

Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass Sony ein ziemlich cooles PS4-Bundle zum Release von God of War angekündigt hat. Dieses enthält unter anderem auch einen God-of-War-Controller. Zum Release von Spider-Man wurde leider bisher noch kein Bundle in dieser Art angekündigt. Dafür hat der Twitter-User Panels to Pixels einen Spidey-Controller entworfen und dieser sieht so richtig cool aus.

Hier ein Bild des Controllers:

Nicht schlecht, oder? Das Design wurde mit Photoshop erstellt und enthält alle wichtigen Elemente: das typische Spider-Man-Rot, Spidey-Streifen, die ein Netz auf dem Controller bilden und das Spider-Man-Logo auf dem Touchpad.

Sollte offiziell ein Spider-Man-Controller angekündigt werden, dann erfahrt ihr das natürlich bei uns.

Das denken wir:

Der Controller sieht richtig gut aus. Wir wollen einen. Aber vielleicht wird ja von offizieller Seite noch so ein Controller angekündigt.