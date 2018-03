Da hat jemand Street Fighter II in ein Augmented Reality Game verwandelt und das ist einfach großartig

Wie cool ist das denn? Programmierer Abhishek Singh hat den Klassiker Street Fighter II in ein Augmented Reality Game verwandelt und im nachfolgenden Video könnt ihr das Ganze in Aktion sehen.

“Erinnerst du dich an das klassische Arcade-Spiel Street Fighter 2? Ich habe es als Multiplayer-AR-Spiel umgebaut, um es auf die Straße zu bringen. Ich nenne es die Real World Warrior Edition”, so der Entwickler in der YouTube Beschreibung.

Das Gameplay läuft zwar noch etwas langsam ab, aber das Konzept ist ziemlich genial. Überzeugt euch am besten selbst. Here you go:

Jetzt ist Capcom an der Reihe.

Das denken wir:

Das ist einfach nur cool. Nur her damit.