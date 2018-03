Darks Souls: Remastered amiibo erscheint am 25. Mai 2018

in

Macht Platz im Regal, denn ein neues amiibo erscheint bald – und zwar zum Release von Darks Souls: Remastered für die Switch.

Das verkündete Bandai Namco in einer Pressemitteilung. So soll die Figur in Form von Solaire von Astora zeitgleich mit Dark Souls: Remastered ab dem 25. Mai erhältlich sein.

Das Benutzen des amiibo schaltet die “Praise the Sun”-Geste gleich zu Beginn des Spiels frei. Die Geste kann jedoch auch im regulären Spielverlauf freigeschaltet werden.

Übrigens folgt demnächst ein Online-Test, der es ermöglicht, einen Teil des Spiels kostenlos herunterzuladen, um Online-Features zu testen. Infos dazu will Bandai Namco demnächst verkünden.

Sobald es weitere Neuigkeiten zu Dark Souls gibt, erfahrt ihr das wie üblich bei uns.

Das denken wir:

Die Figur sieht ziemlich cool aus. Und cool, dass man die Geste auch so freischalten kann.