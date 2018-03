Darum gibt es in God of War keine Kameraschnitte (Video)

Bald hat das Warten ein Ende und wir dürfen mit Kratos und seinem Sohn Atreus Monster schnetzeln und Riesen vermöbeln – und dabei ein cineastisches Abenteuer erleben, von dem sich Hollywood eine Scheibe abschneiden kann.

Das Besondere: In God of War gibt es keine Kameraschnitte. Dadurch soll das Abenteuer noch viel intensiver auf den Spieler wirken, da man nicht so schnell aus dem Geschehen herausgerissen wird. Und wenn man sich die bisher veröffentlichten Spielszenen so ansieht, scheint es den Entwicklern ziemlich gut gelungen zu sein, dieses Ziel zu erreichen.

Und wie das Team hinter God of War es geschafft hat, auf Kameraschnitte zu verzichten, seht ihr im nachfolgenden Entwickler-Tagebuch.

Das denken wir:

Das wird ein Fest für Action-Fans.