Das Sci-Fi-Drama Detroit: Become Human erscheint am 25. Mai

Kürzlich wurde der Release-Termin des Sci-Fi-Dramas Detroit: Become Human verkündet. So soll das Spiel am 25. Mai 2018 für die PS4 erscheinen.

Hier ein Auszug aus der offiziellen Mitteilung:

“Der bisher ambitionierteste Titel des Entwicklerstudios Quantic Dream (bekannt für beliebte Spiele wie Heavy Rain und Beyond: Two Souls) erscheint hierzulande am 25. Mai und hebt das Gameplay der bisherigen Spiele des Teams auf eine neue Stufe.

In Detroit: Become Human erkundet der Spieler das Schicksal der drei Androiden Kara, Markus und Connor. Ursprünglich erschaffen, um zu gehorchen, entwickeln sie eine eigene Persönlichkeit voller Zweifel und Gefühle. Innere Konflikte, heikle Situationen und dramatische Momente sorgen für Gänsehaut in einer Zeit, in der die Beziehung zwischen der Menschheit und den Androiden zu wackeln scheint. Alle getroffenen Entscheidungen können fatale Folgen mit sich führen, die das Abenteuer maßgeblich beeinflussen.”

Das hört sich doch schon mal ganz gut an, oder? Sobald es weitere Infos zu Detroit: Become Human gibt, erfahrt ihr das natürlich bei uns.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein intensives Sci-Fi-Drama. Wir können den Release kaum erwarten.