Das sind die 20 meisterkauften Switch-Spiele in Japan

Das japanische Videospielmagazin Famitsu hat kürzlich die 20 meistverkauften Switch-Spiele in Japan veröffentlicht und auf Platz 1 findet man weder Super Mario Odyssey noch The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Die Rangliste wird von Splatoon 2 angeführt. Wer hätte das gedacht.

Hier die komplette Liste:

1. Splatoon 2 – 1.995.731

2. Super Mario Odyssey – 1.529.207

3. Mario Kart 8 Deluxe – 1.292.299

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 785.285

5. 1-2-Switch – 338.401

6. ARMS – 329.050

7. Monster Hunter XX – 222.620

8. Pokken Tournament DX – 207.029

9. Xenoblade Chronicles 2 – 168.271

10. Super Bomberman R – 134.844

11. Mario + Rabbids Kingdom Battle – 134.546

12. Dragon Ball Xenoverse 2 – 107.595

13. FIFA 18 – 74.927

14. Fire Emblem Warriors – 67.162

15. Dragon Quest Heroes 1 & 2 – 67.059

16. Puyo Puyo Tetris – 64.637

17. Seiken Densetsu Collection – 54.350

18. Snipperclips Plus – 53.198

19. Sumikko Gurashi: Sumikko Park he Youkoso – 49.919

20: Snipperclips (Download-Version) – 38.429

Überrascht euch der ein oder andere Titel? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

2017 war ein mega erfolgreiches Jahr für Nintendo. Wir sind schon gespannt, was uns in diesem Jahr noch so erwartet.