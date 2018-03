Der Macher von God of War erklärt, warum Singleplayer-Spiele so großartig sind

Dass Singleplayer-Spiele großartig sind, brauche ich euch nicht erklären, aber manche Publisher scheinen zu denken, dass die Einzelspielererfahrung gegen Multiplayer nicht anstinken kann. Cory Barlog, Director von God of War bei Sony Santa Monica, denkt da natürlich anders.

Im Interview mit US Gamer erklärte er, warum Singleplayer-Spiele so großartig sind: “Zugänglichkeit, aufnehmen und spielen, Spaß.” Mit anderen Worten: In Singleplayer-Spielen bist du nicht auf andere angewiesen. Du kannst das Game einlegen und einfach anfangen zu zocken. Da ist was dran.

Barlog weiter: “Deshalb sind Einzelspieler-Spiele großartig. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich damals in der Schule hatte: Ich konnte es kaum erwarten, nach Hause zu kommen. In diese ganze andere Welt versetzt zu werden. Die fantastischen Fantasy-Filme aus den 80ern sind immer noch Inspirationen, wie “Die unendliche Geschichte”. Die Leute sehen mich komisch an, wenn ich sage, dass es eine Inspiration ist und sie meinen: “Aber das ist ein Kinderfilm.” Und ich so, ‘Nein, das ist ein unglaublicher Film!‘”

Und Spiele wie God of War sind der beste Beweis dafür, dass Singleplayer-Spiele großartig sind. Davon können wir uns selbst überzeugen. Ab dem 20. April. Dann steht das Spiel nämlich exklusiv für die PS4 in den Händlerregalen.

Das komplette Interview findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Singleplayer-Spiele sind einfach großartig. Da wird sich auch nichts daran ändern.