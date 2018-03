Detroit: Become Human – Erfahrt mehr über die Charaktere im Spiel (Video)

Kürzlich konnten wir euch neue Screenshots aus dem Adventure Detroit: Become Human präsentieren, die zeigen, wie gut das Spiel aussieht. Heute bekommt ihr drei Videos zu sehen, die einen interessanten Blick auf die Charaktere im Spiel gewähren.

Detroit: Become Human spielt im Jahr 2038. Die Produktion von Androiden is zu einem Massenmarkt herangewachsen und Millionen Maschinen werden in Detroit hergestellt. Diese unterscheiden sich kaum noch von Menschen. Sie arbeiten als Babysitter, Beamte oder Haushaltshilfe. Das Problem: Die Maschinen fangen an, die Grenzen ihrer Programmierung zu überwinden und plötzlich Emotionen und ein Eigenleben zu entwickeln.

Im Spiel erlebt ihr die Geschichten der drei Androiden Kara, Markus und Connor. Und im nachfolgenden Video erzählen euch die Darsteller Valorie Curry, Jesse Williams und Bryan Dechart interessante Details über ihre jeweiligen Charaktere im Spiel.

Detroit: Become Human steht ab dem 25. Mai exklusiv für die PS4 in den Händlerregalen.

Das denken wir:

Detroit: Become Human wird auf jeden Fall intensiv, da sind wir uns jetzt schon sicher.