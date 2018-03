Die Collector’s Edition von State of Decay 2 wird mit einer Zombie-Maske ausgeliefert – aber ohne Spiel

in

Na, freut ihr euch schon auf das Zombie-Survival-Game State of Decay 2? Wenn ja, dann interessiert euch vermutlich auch, dass mittlerweile eine Collector’s Edition angekündigt wurde. Diese beinhaltet unter anderem eine Zombie-Maske – aber kein Spiel.

Jep, iher habt richtig gelesen. Die Collector’s Edition von State of Decay 2 umfasst ein Steelbook, einen Ständer für das Steelbook in Gehirnform, einen Aufnäher, ein USB-Stick in Form eines Fingers sowie eine Zombie-Maske aus Latex.

Eine Kopie des Spiels muss man sich aber extra kaufen. Diese Edition wurde bisher nur für die USA angekündigt.

State of Decay 2 erscheint am 22. Mai 2018 für PC und Xbox One.

Das denken wir:

Eine Collector’s Edition ohne Spiel… so ein Quatsch.