Die Dreharbeiten zu Rob Zombies “The Devil’s Rejects”-Sequel “3 From Hell” haben begonnen

in

Meiner Meinung nach ist “The Devil’s Rejects” Rob Zombies bisher bester Film. Und vielen Fans geht es da änlich. Letztes Jahr gab es immer wieder Meldungen darüber, dass Rob Zombie ein Sequel drehen möchte. Und jetzt ist es so weit: Die Dreharbeiten an “3 From Hell” haben begonnen.

Das verriet Rob Zombie via Instagram. Hier das entsprechende Bild:

Der Regisseur schreibt: “Es ist alles wahr! Erster Drehtag 3 From Hell! Die Morde und der Wahnsinn gehen weiter.”

Mit dabei sind natürlich wieder Sheri Moon Zombie, Bill Mosley und Sid Haig in ihren Paraderollen. Infos zur Handlung und zum Release-Termin gibt es aber noch nicht. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Das wird ein heftiger Trip, da sind wir uns schon jetzt sicher.