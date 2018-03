Die neuesten Screenshots aus Detroit: Become Human sehen so verdammt gut aus

Quantic Dream arbeitet ja gerade mit Hochdruck an der Fertigstellung des Action-Adventures Detroit: Become Human, das exklusiv für die PlayStation 4 erscheint. Etwas müssen wir uns aber noch gedulden, denn der Release ist erst für Ende Mai geplant. Dafür tauchten nun neue Screenshots aus dem Spiel auf, die ziemlich beeindruckend aussehen.

Und darum geht es in Detroit: Become Human: In der Zukunft des Jahres 2038 ist die Produktion von Androiden ein Massenmarkt geworden und Millionen Maschinen werden in Detroit hergestellt. Diese unterscheiden sich kaum noch von Menschen.

Sie sind als Babysitter, Beamte oder Haushaltshilfe ein wichtiger Teil der Gesellschaft geworden. Das Problem: Die Maschinen fangen an, die Grenzen ihrer Programmierung zu überwinden und plötzlich Emotionen und ein Eigenleben zu entwickeln.

Der Clou: In Detroit: Become Human übernimmt der Spieler die Rolle drei verschiedener Androiden, die sich auf unterschiedliche Art und Weise mit der Menschwerdung auseinandersetzen müssen. Und wie bei Spielen von Quantic Dream üblich, beeinflussen die Entscheidungen des Spielers die Geschichte maßgeblich.

Das Ganze hört sich aber nicht nur spannend an, sondern sieht auch so aus. Hier sind viele neue Screenshots aus der japanischen Version, die teilweise unverschämt gut aussehen:

Ziemlich cool, oder? Sobald es weitere Infos zu Detroit: Become Human gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Wer auf der Suche nach einem tiefgründigen Action-Adventure ist, der sollte sich Detroit: Become Human schon mal vormerken.