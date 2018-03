Diesen “Honest”-Trailer zu Fortnite solltet ihr euch ansehen

in

Vor einigen Wochen habe ich zum ersten Mal Fortnite gezockt und ich bin mir noch immer nicht sicher, was ich von diesem Game halten soll.

Ich meine, es macht Spaß, aber gleichzeitig ist es auch frustrierend und an vielen stellen unnötig kompliziert. Hier meine ich vor allem das Kartensystem und das komplexe Menü.

Wie auch immer. Jetzt gibt es einen “Honest”-Trailer zu Fortnite, der genau diese Punkte beleuchtet. Wer also schon immer mal ehrlich wissen wollte, was Fortnite eigentlich ist und was euch im Spiel erwartet, der sollte sich den Clip nicht entgehen lassen.

Was haltet ihr von Fortnite? Und gefällt euch Playerunknown’s Battlegrounds besser? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Ob man Fortnite nun mag oder nicht – der Erfolg spricht für das Spiel. Mal sehen, wie Epic das Spiel in Zukunft ausbaut.