Dieser haptische Handschuh bringt VR auf ein ganz neues Level – unerträglicher VR-Horror incoming

in

Ich bin ja jetzt nicht gerade der größte Virtual-Reality-Enthusiast, aber ich interessiere mich sehr dafür, wie sich die Technologie weiterentwickelt. Es ist wirklich spannend zu sehen, was sich da gerade so tut.

Nachfolgendes Video möchte ich euch beispielsweise nicht vorenthalten. Es zeigt einen haptischen Handschuh für die virtuelle Realität, der es einem erlaubt, virtuelle Gegenstände zu spüren. Das wird durch Motoren ermöglicht, die durch insgesamt 120 Sensoren im Handschuh angesteuert werden. Diese Motoren erzeugen einen Widerstand, wenn man beispielsweise einen Stein anhebt. Auf diese Weise ist es möglich, die virtuelle Realität zu fühlen.

Der Handschuh ist sogar so fortschrittlich, dass man alle acht beine einer virtuellen Spinne auf der Hand spüren kann. Wie abgefahren ist das denn? Wir freuen uns schon auf die ersten Horror-Experiences, die man mit diesem Handschuh erleben kann. Die Prono-Industrie wird sich über diese Entwicklung – aus offensichtlichen Gründen – wohl auch sehr freuen.

Hier das Video:

Was würdet ihr gerne mit so einem Handschuh zocken? Teilt es uns in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Das ist abgefahren. Wir wollen das ausprobieren. Und zwar jetzt.