Dieser unheimliche Pennywise-Roboter kommt direkt aus der Hölle – um dich dorthin mitzunehmen

Halloween lässt zwar noch etwas auf sich warten, aber man kann sich ja schon mal auf die nächste Nacht der Toten vorbereiten — beispielsweise mit Halloween-Deko. Und da hätte ich etwas für euch: einen unfassbar gruseligen Pennywise-Roboter.

Dieser wurde im Rahmen der “TransWorld Halloween and Attractions”-Messe in St. Louis präsentiert. Er zeigt den Horrorclown aus ” Stephen Kings Es”, der eine einarmige Version von Georgie in seinen Fängen hat.

Und dieser schreit wie am Spieß. Creepy.

Hier ein Video, das den Roboter in Aktion zeigt:

Das denken wir:

Der perfekte Roboter für Halloween.