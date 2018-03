Dwayne “The Rock” Johnson präsentiert den neuesten “Rampage”-Trailer

Am 10. Mai startet die Videospielverfilmung “Rampage” in die Kinos. In der Hauptrolle Dwayne “The Rock” Johnson als Primatologen Davis Okoye, der eine ganz besondere Beziehung zum intelligenten Silberrücken-Gorilla George hat. Aber ein genetisches Experiment, das schief gegangen ist, mutiert den sanften Affen zu einer riesigen Kreatur.

Es kommt aber noch schlimmer: Es gibt noch andere Tiere, die ebenfalls mutiert sind. Und diese Biester jagen durch Nordamerika und zerstören alles, was ihnen begegnet. Es liegt an Okoye, eine globale Katastrophe zu vermeiden und George zu retten.

Hört sich spannend an, oder? Auf der Leinwand geht es auf jeden Fall ziemlich zur Sache. Das beweist auch der neueste Trailer zum Film, den “The Rock” himself präsentiert. Here you go:

Das denken wir:

Hier erwartet uns Popcornkino vom Feinsten. Wer auf Action steht, sollte dem Film auf jeden Fall eine Chance geben.