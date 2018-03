Der neueste TV-Spot zum “Fist of the North Star”-Spiel “Hokuto Ga Gotoku” ist ziemlich verrückt – und ich verstehe kein Wort

in

Vor einiger Zeit berichteten wir bereits darüber, dass die Yakuza-Entwickler an einem Spiel zum Manga “Fist of the North Star” arbeiten.

Das Spiel wird am 8. März 2018 für die PlayStation 4 auf den Markt kommen. Bisher wurde jedoch nur ein Release in Japan bestätigt. Dafür wurde ein neues Gameplay video veröffentlicht, das unter anderem Gladiatoren-Kämpfe im Gefängnis von Eden zeigt (ab Stunde 1:17).

Abgesehen davon wurde auch ein TV-Spot veröffentlicht, der ziemlich abgefahren ist. Und natürlich wird Japanisch gesprochen, weswegen ich kein Wort verstehe. Vorenthalten möchte ich euch die Clips aber nicht. Here you go:

Das denken wir:

What?!