Es gibt eine neue Pokémon-Schuhkollektion

Pokémon-Merchandise gibt es in allen Variationen, ob es euch gefällt oder nicht. Jetzt wurde kürzlich auch noch eine Pokémon-Schuhkollektion angekündigt. Diese entsteht in Zusamenarbeit zwischen dem Schuhhersteller Fila und der Pokémon Company.

Und ich bin jetzt kein großer Pokémon-Fan, aber die Schuhe finde ich ganz nett gestaltet. Nicht zu übertrieben; realtiv schlicht – das gefällt mir. Fila wird diese Limited-Edition-Treter noch in diesem Jahr auf den Markt bringen.

Momentan scheint es aber so, dass sie nur in Südkorea verfügbar sein werden. “Schnapp sie dir alle” wird also nichts. Aber vielleicht werden die Sneaker ja doch noch in unseren Gefilden veröffentlicht. Wer weiß?

Auf den nachfolgenden Bildern könnt ihr die Sneaker bewundern, die von Pikachu und anderen Pokémon der ersten Generation inspiriert wurden.

Das denken wir:

Das perfekte geschenk für Pokémon-Fans.