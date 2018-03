Far Cry 5: Es ist ein neuer Prophet in der Stadt

in

Eines muss man Ubisoft lassen: Das Studio weiß, wie man ein Spiel cool inszeniert. Das beweist Ubi auch mit Far Cry 5.

Kürzlich wurde ein neuer Trailer mit dem Titel “Die Taufe” veröffentlicht, der uns ein bisschen mehr über Joseph Seed, Vater von Hope County, verrrät. Hier die offizielle Beschreibung zum Trailer:

“Im Video wird ersichtlich, wie Joseph Seed seine Position als Vater von Hope County einnehmen konnte. Im Fokus steht die Verbindung von Joseph zum ehemaligen Pastor der Gemeinde, Jerome Jeffries, sowie einer weiteren Schlüsselfigur, die zur Geburt des Far Cry-Schurken führt.”

Und das ist, wie bereits erwähnt, ziemlich cool inszeniert. Aber überzeugt euch am besten selbst. Hier der Clip:

Far Cry 5 erscheint am 27. März für PC, PS4 und Xbox One. Sobald es weitere Neuigkeiten zum Spiel gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Ein wirklich cooler Trailer. Hoffentlich kann Far Cry 5 die hohen Erwartungen erfüllen.