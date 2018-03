Das das gesamte Epic-Team arbeitet aktuell an Fortnite

in

Battle-Royale-Spiele liegen aktuell voll im Trend. Dementsprechend erfolgreich sind Spiele wie Playerunknown’s Battlegrounds und Fortnite. Und vor allem Fortnite ist seit einigen Wochen mega erfolgreich unterwegs. Darum hat sich Epic Games neue aufgestellt.

Eine ganze Weile investierte das Studio Ressourcen in Titel wie Paragon und Unreal Tournament. Tja und da Paragon im nächsten Monat eingestellt wird und die Zukunft von Unreal Tournament in den Sternen steht, arbeitet Epic nun fast mit dem gesamten Team an Fortnite.

Tim Sweeney, Gründer von Epic Games, sagte im Interview: “Wir haben 700 Leute bei Epic und es ist die Mehrheit. Aber es ist eine ziemlich ungewöhnliche Situation. Wir haben mit 25 Leuten angefangen und jetzt reagieren wir auf die Situation.”

“Im Moment arbeitet ein großer Teil des Unternehmens an Fortnite und wir haben so viele coole Dinge, die wir machen wollen. Aber das ist sicherlich nicht die langfristige Absicht. Epic gibt es seit 27 Jahren und wir haben definitiv mehrereSpiele, an denen wir arbeiten werden.”

Sweeney weiter: “Mehr Leute haben es gespielt als Gears of War. Es gibt keine Eintrittsbarriere (für Fortnite), es kann jeder einsteigen.”

Der Erfolg von Fortnite scheint ungebrochen. Aber wie so oft entscheidet der Community-Support darüber, wie erfolgreich das Spiel in Zukunft sein wird. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Wer hätte gedacht, dass Fortnite so ein Erfolg wird? Mal sehen, was die Zukunft noch so bringt.

Quelle: rollingstone.com