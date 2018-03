God of War hat den Gold-Status erreicht

in

Das Studio Sony Santa Monica verkündete kürzlich ganz offiziell, dass die Entwicklung von God of War abgeschlossen wurde. Mit anderen Worten: Dem Release am 20. April steht nichts mehr im Weg.

“Es war das Beängstigendste und gleichzeitig das Schönste, was ich jemals getan habe”, so Cory Barlog, Creative Director des Spiels auf dem offiziellen Blog.

Cory weiter: “Wir haben gemeinsam jede Menge durchgestanden – und ich bereue keine Sekunde davon. Ich habe das beste Team, das sich ein Creative Director wünschen kann, und ich kann meine Dankbarkeit für all die Leidenschaft und den Stolz, den es in dieses Spiel gesteckt hat, gar nicht in Worte fassen.”

Hier noch ein Bild mit der offiziellen Ankündigung, dass God of War den Gold-Status erreicht hat:

Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, erfahrt ihr das wie üblich bei uns.

Das denken wir:

Wer auf Action steht, der sollte sich God of War nicht entgehen lassen.