God of War: Hier sind neue 4K-Spielszenen – schärfer als die Axt von Kratos

Ihr wartet doch mit Sicherheit auch schon sehnlichst auf den Release von God of War. Da müssen wir uns leider noch ein paar Wochen gedulden. Denn das neueste Abenteuer von Kratos startet erst ab dem 20. April.

Dafür wurden nun neue Spielszenen veröffentlicht. Vier Minuten in 4K, in denen Kratos das zum Besten gibt, was er am besten Kann: Er schwingt seine Axt und tötet Monster. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Und das ist sehr sehenswert. Hier der Clip:

Sobald es weitere Infos zu Gof of War gibt, finformieren wir euch natürlich umgehend darüber.

Das denken wir:

Wer auf Action steht, der sollte sich God of War unbedingt vormerken.