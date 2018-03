H1Z1 verlässt die Early-Access-Phase und führt Battle Royale auf Rädern ein

in

Drei Jahre werkelte das Studio Daybreak Game Company am Survival Spiel H1Z1 – und jetzt hat es überraschend die Early-Access-Phase verlassen. Im selben Zug wurde auch ein neuer Beta-Modus namens “Auto Royale” eingeführt.

Und in diesem dürft ihr euch, wie der Titel bereits vermuten lässt, in Autos bekämpfen – und zwar nur in Autos. Hier der Trailer zum Modus:

In “Auto Royale” bekämpfen sich bis zu 30 Teams mit jeweils vier Teilnehmern in Fahrzeugen. Ziel ist es, als letzter vom Platz (der Map) zu gehen. Ihr rast durch die Welt, auf der Suche nach Waffen und Sprit und parallel ballert ihr aus allen Rohren und kämpft ums Überleben.

Übrigens dürft ihr euch auch über zwei neue Fahrzeuge freuen – den Sedan und einen gepanzerten Spähwagen. Hier ein paar weitere Spielszenen aus “Auto Royale”:

Das denken wir:

Der Hype um Battle Royale Games scheint kein Ende zu nehmen. Mal sehen, ob sich H1Z1 behaupten kann. Die ersten Spielszenen aus “Auto Royale” sehen auf jeden Fall spaßig aus.