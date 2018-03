Hellblade: Senua’s Sacrifice – Der Release-Termin für die Xbox One steht fest

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: Hellblade: Senua’s Sacrifice erscheint für die Xbox One. Das hat Ninja Theory kürzlich offiziell verkündet.

Hellblade: Senua’s Sacrifice erschien bereits im August 2017 für PC und PlayStation 4. Jetzt ist bekannt, dass das Adventure ab dem 11. April 2018 für die Xbox One erscheinen wird – mit Unterstützung für die Xbox One X.

Hellblade: Senua's Sacrifice is coming to Xbox One & Enhanced for One X on April 11th! As a thank you to the patient Ninja Theory Xbox fans, pre-order from Monday or buy in the 1st week on the Xbox Store and save 10%! pic.twitter.com/YrChZvmPaz

