Hier ist der neueste Trailer zum Koop-Arcade-Racer Trailblazers

Vor einiger Zeit berichteten wir über die Ankündigung des Koop-Arcade-Racers Trailblazers. Nun wurde ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht.

Das Besondere an Trailblazers ist die Spielmechanik: Um an Speed-Boosts zu kommen, muss man in den 3-gegen-3-Rennen die Rennstrecke gemeinsam mit Teamkollegen in der eigenen Farbe bemalen. Auch cool: Trailblazers kann man im Splitscreen-Modus spielen – auch online.

Trailblazers befindet sich aktuell für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac und Linux in Entwicklung. Das Spiel soll irgendwann im Mai veröffentlicht werden.

Hier die neuen Spielszenen:

Das ddenken wir:

Die ersten Spielszenen machen bereits einen sehr guten Eindruck. Wir freuen uns schon auf das finale Spiel.