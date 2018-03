Hier sind die ersten 10 Minuten aus dem Hardcore-Action-RPG Immortal: Unchained

in

Wir berichteten ja in letzter Zeit immer mal wieder über das Hardcore-Action-RPG Immortal: Unchained, das sich mittlerweile in der Alpha-Phase befindet. In diesem Game erwartet euch eine düstere und gnadenlose Welt, durch die ihr euch ballernd und schwertschwingend kämpfen müsst.

Von offizieller Seite heißt es:

“Erwacht und befreit von deinem ewigen Gefängnis, musst du dich in das Zentrum der neun Welten kämpfen, um die dunkle Wahrheit zu entdecken. Wer bist du? Warum enden die neun Welten? Und was wirst du dagegen tun?

Immortal ist der erste Hardcore-Shooter für das Action-RPG-Genre. Verteidige dich mit einer Reihe einzigartiger Waffen, Rüstungen und Spezialwaffen, während du dich durch die neun Welten kämpfst, um das Herz des Verfalls zu finden.”

Die Szenen, die ich bisher gesehen habe, sehen zwar ganz solide aus, aber wirklich vom Hocker haut mich das Ganze nicht. Vor allem die detailarme und leblose Welt finde ich bisher nicht so prickelnd. Aber hier handelt es sich schließlich noch um die Alpha-Phase. Bis zum Release kann sich also noch einiges ändern.

Macht euch am besten selbst ein Bild. Nachfolgend findet ihr die ersten zehn Minuten aus dem Spiel:

Sobald es weitere Infos zu Immortal: Unchained gibt, informieren wir euch natürlich darüber.

Das denken wir:

Die bisherigen Spielszenen können uns noch nicht wirklich überzeugen, aber trotzdem sind wir schon auf das finale Spiel gespannt.