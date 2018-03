Hier sind neue Spielszenen aus Castle of Heart: Dark Forest für die Switch

Mit Castle of Heart: Dark Forest erwartet uns ein interessanter Action Platformer, der exklusiv für die Switch erscheint. Bis zum Release müssen wir uns zwar noch gedulden, dafür wurden nun neue Spielszenen veröffentlicht.

Diese zeigen nicht mal eine Minute aus dem Spiel, aber man bekommt einen guten Eindruck davon, was Castle of Heart: Dark Forest so zu bieten hat. Im Spiel übernimmt man die Kontrolle über einen verfluchten Ritter, “der durch einen bösen Zauber in Stein verwandelt wurde, aber bereit ist, zu beweisen, dass Liebe und Mut selbst die dunkelste Magie besiegen kann.”

Hier die neuen Spielszenen:

Castle of Heart: Dark Forest erscheint am 23. März.

Das denken wir:

Die Spielszenen sehen zwar ganz nett aus, hauen uns aber nicht vom Hocker.