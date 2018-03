Hier sind nochmal 15 Minuten aus God of War – der Grund, warum PC-Spieler zu PS4-Spielern werden

in

Falls ihr nicht genug von God of War bekommen könnt, habe ich gute Nachrichten für euch: Sony hat kürzlich 15 weitere Minuten aus God of War veröffentlicht, das am 20. April exklusiv für die PS4 erscheinen wird.

Wenn ihr nicht auf Spoiler steht, denn solltet ihr das Video vielleicht überspringen, aber wenn ihr auf Grafik steht, die euch die Kinnlade nach unten klappen lässt, dann solltet ihr euch den Clip nicht entgehen lassen.

Und wenn beides auf euch zutrifft, dann solltet ihr eine Münze werfen – oder eine Axt…

Hier die neuen Spielszenen:

Sobald es weitere Infos aus God of War gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

God of War sieht so verdammt gut aus. Die Zeichen stehen auf Hit.