Holt euch den heftigen Shooter The Darkness 2 jetzt kostenlos – aber beeilt euch

Kleiner Tipp von mir: Solltet ihr es bisher versäumt haben, den Comic-Shooter The Darkness 2 zu zocken, dann solltet ihr das schleunigst nachholen, denn das Spiel gibt es aktuell kostenlos – im offiziellen Humble Store.

The Darkness erschien zwar schon vor fast sechs Jahre, aber wer auf abwechslungsreiche Shooter steht, der wird mit The Darkness 2 ziemlich sicher auf seine Kosten kommen. Im Spiel übernehmt ihr die Rolle von Jackie Estacado, der früher Auftragskiller der Mafia war und sich nun zum Don gemausert hat. Das Problem: Er steht auf der Abschussliste des mächtigen New Yorker Paten Paulie Franchetti – Jackies Onkel. Jackie muss sich mit der Dunkelheit, die in ihm schlummert, den bevorstehenden Gefahren stellen.

Und so holt ihr euch das Spiel kostenlos im Humble Store: Legt das Spiel einfach in euren Warenkorb und schließt den “Kauf” ab. Danach könnt ihr euch den Titel direkt herunterladen.

Easy, oder? Aber beeilt euch, denn das Angebot gilt nur noch wenige Stunden.

Das denken wir:

Wer The Darkness 2 bisher verpasst hat, sollte spätestens jetzt zuschlagen.