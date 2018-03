Im VR-Titel Crisis on the Planet of the Apes übernehmt ihr die Rolle eines schwer bewaffneten Affen

Falls ihr neues Futter für PSVR sucht, dann habe ich gute Nachrichten für euch: FoxNet hat kürzlich den VR-Shooter Crisis on the Planet of the Apes angekündigt.

Hier übernehmt ihr die Rolle eines intelligenten und schwer bewaffneten Affen, der sich in einer apokalyptischen Welt aus einem Armeelager befreien muss. Da kommen die Kraft und Intelligenz des tierischen Helden gerade recht.

Hier die offizielle Beschreibung der Story:

“Crisis spielt in der Zeit zwischen Planet der Affen: Prevolution und Planet der Affen: Revolution. Der Affe, der nur als Specimen 139 bekannt ist, wird vom Militär gefangen genommen und zu einem abgelegenen Forschungsinstitut in Nordkalifornien gebracht. Wir schreiben Jahr 5 nach Ausbruch der Affengrippe. Drei Milliarden Menschen sind tot und die Gesellschaft steht kurz vor dem Zusammenbruch. Im Forschungsinstitut gerät der Spieler in die Fänge des schießwütigen Sergeant Richter, der alle Affen als Bedrohung ansieht, und von Dr. Eva Devon, die überzeugt ist, dass keine Kosten zu hoch sind, um ein Heilmittel für die Affengrippe zu finden.”

Und wer wissen möchte, wie Crisis on the Planet of the Apes in Aktion aussieht, der sollte sich dieses Video hier ansehen.

Erscheinen soll das Spiel übrigens am 3. April für die PS4.

Das denken wir:

Das sieht irgendwie… interessant aus. Wir sind schon gespannt auf weitere Spielszenen.