In diesem Video erzählt Will Smith davon, wie er in der Schule vermöbelt wurde – und das ist ziemlich inspirierend

in

Will Smith ist ja mittlerweile sehr aktiv auf YouTube und das ist auch gut so, denn seine Videos sind häufig sehr inspirierend. So auch das neueste Video.

Hier erzählt der Schauspieler, wie er an eine neue Schule kam und von einem Mitschüler mit einem Spindschloss verprügelt wurde. Der Grund: Er hat den Bully mit ein paar dummen Sprüchen ziemlich wütend gemacht.

Das Ende vom Lied: Will Smith hat eine Narbe am Kopf und der Bully wurde von der Polizei abgeführt. Daraufhin schwor sich Will Smith Menschen nur noch positiv zu inspirieren und sie nicht mehr zu provozieren.

Das hört sich banal an, ist aber leichter gesagt als getan. Hier das Video:

Das denken wir:

Inspirierende Worte. Man sollte immer versuchen, das Beste aus sich und anderen herausholen.