In Far Cry 5 treibt der Horrorclown Pennywise aus “Es” sein Unwesen

Horrorclown Pennywise aus “Stephen Kings Es” sucht euch nicht nur in euren Albträumen heim, sondern auch in Far Cry 5 – dem neuesten AAA-Shooter von Ubisoft.

Wie das sein kann? In Form von Easter Eggs. Einige Spieler haben ihre Entdeckungen bereits auf Twitter veröffentlicht. Um das erste Easter Egg zu finden, muss man von den Kornkreisen in der Johns Region aus nach Osten gehen. Dort findet ihr einen roten Luftallon an einem Abwasserkanal baumeln.

So sieht das aus:

Das zweite Easter Egg findet ihr in O’Haras Haunted House in der Region von Faith, nordwestlich von Dead Man’s River. Ihr müsst die Prepper Stash Mission abschließen, indem ihr in den zweiten Stock des Hauses klettert, den Strom abschaltet und die Scheune betretet. Dort erwarten euch einige Jump Scares und am Ende ein weiterer roter Ballon und eine interessante Notiz auf einem Stuhl.

