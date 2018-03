In Mutant Year Zero: Road to Eden übernehmt ihr in einer postapokalyptischen Welt die Kontrolle über ein Mutanten-Team

in

Habt ihr gewusst, dass ehemaliger Entwickler von Hitman und PayDay gerade an einem Spiel im Stile von XCOM arbeiten, in dem ihr in einer postapokalyptischen Welt die Kontrolle über ein Mutanten-Team übernehmt? Nein? Jetzt wisst ihr es.

Die Rede ist von Mutant Year Zero: Road to Eden. Und zu diesem Strategie-Action-Titel wurde kürzlich ein erster stimmiger Trailer veröffentlicht, der wirklich Lust auf mehr macht.

Zu sehen gibt es ein bewaffnette Mutanten-Truppe, die ein heruntergekommenes Haus erkundet. Doch während der coole Trupp, bestehend aus einem Schwein, einer Ente und einem Menschen, die heruntergekommene Bude erkunden, nähern sich ein paar Killer-Drohnen.

Hier der Clip:

Erscheinen soll Mutant Year Zero: Road to Eden noch in diesem Jahr für die PlayStation 4. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht.

Das denken wir:

Der erste Trailer zu Mutant Year Zero: Road to Eden ist schon mal großartig. Jetzt würden wir gerne Spielszenen sehen.