In Way To The Woods steuert ihr einen Hirsch und ihr Rehkitz durch eine postapokalyptische Welt zurück in die Heimat

Der 18-jährigen Australier Anthony Tan arbeitet gerade an einem sehr vielversprechenden Spile namens Way To The Woods. Hier steuert ihr einen Hirsch und ihr Rehkitz durch eine postapokalyptische Welt zurück in die Heimat.

Hört sich ziemlich ungewöhnlich an, oder? Sieht auch so aus. Auf Basis der Unreal Engine entführt euch das Spiel in eine zauberhafte, märchenhafte und unheimliche Welt, in de ihr vesuchen müsst, zu überleben.

Das Spiel erscheint 2019 für PC und für Konsolen. Auf welchen Systemen Way To The Woods erscheinen wird, ist aber bisher noch nicht bekannt. Hier der erste Trailer:

Das deken wir:

Das sieht doch schon mal ziemlich vielversprechend aus. Diesen Titel sollte man sich auf jeden Fall vormerken.