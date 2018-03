Insurgency: Sandstorm – Die neuesten Screenshots aus dem Call-of-Duty-Killer sehen verdammt gut aus

in

Erinnert ihr euch noch an den ersten Teaser-Trailer zu Insurgency: Sandstorm – dem ultra-realistischen und knallharten Taktik-Shooter, der Call of Duty und Co. den Rang ablaufen möchte? Kürzlich wurden neue Screenshots veröffentlicht.

Diese stammen aus der Alpha-Version, sehen aber schon jetzt super gut aus. Aber überzeugt euch am besten selbst. Hier die Screenshots:

Sieht ziemlich cool aus, oder? Aber Insurgency: Sandstorm hat auch spielerisch einiges zu bieten. Euch erwarten unter anderem korrekt berechnete Flugbahnen der Kugeln und Panzerungen, die physikalisch korrekt durchschlagen werden. Insurgency: Sandstorm richtet sich vor allem an E-Sport-Anhänger und bietet daher auch mehrere Online-Modi.

Beispielsweise wird es Modi geben, in denen 32 Spieler aufeinander treffen. Man wird auch Fahrzeuge und Helikopter einsetzen können und es wird einen Koop-Horde-Modus geben.

Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, erfahrt ihr das wie üblich bei uns.

Das denken wir:

Wir sind absolut gespannt, ob Insurgency: Sandstorm die hohen Erwartungen erfüllen und der Konkurrenz den Rang ablaufen kann.