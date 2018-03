Iron Galaxy würde Monster Hunter World gerne für die Switch portieren

Capcom ist mit Monster Hunter World aktuell ziemlich erfolgreich unterwegs. Das Spiel kommt nicht nur bei Kritikern an, sondern auch bei der Community. Kein Wunder also, dass der Wunsch von Fans groß ist, das Spiel auch auf anderen Systemen wie der PS4 oder der Xbox zu sehen.

Kürzlich meldete sich sogar Adam Boyes, der CEO des Studios Iron Galaxy, über Twitter bei Capcom. Er fragte, ob er und sein Team nicht eine Chance bekommen könnten, das Spiel für die Switch zu portieren. Hier der entsprechende Tweet:

Dear @monsterhunter team at Capcom – we understand that porting the game to Nintendo Switch is challenging (https://t.co/0JrAIQgcft) but this is exactly what @IToTheG does. Give us a shot & we won’t let you down 😉

— Adam Boyes (@amboyes) 3. März 2018