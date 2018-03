Life is Strange: Die Bonus-Episode “Lebewohl” ist da

Findet ihr das Adventure Life is Strange auch so cool wie ich? Für mich ist Life is Strange auf jeden Fall eines der emotionalsten Spielen, das in den letzten Jahren erschienen ist. Gut, dass mittlerweile die Bonus-Episode “Lebewohl” veröffentlicht wurde.

“Wir können es kaum erwarten, dass die Fans die Bonus-Episode spielen. Max’ Rückkehr ist das perfekte Ende der Season und wir können es kaum erwarten, dass die Fans Life is Strange ein letztes Mal mit ihr erleben”, sagt Jeff Litchford, Vizepräsident des Studios Deck Nine Games.

Coole Sache: In der Episode “Lebewohl” kehren die Original-Synchronsprecher Ashly Burch und Hannah Telle zurück, um erneut ihre Rollen als Chloe und Max einzunehmen.

Jon Brooke, Vizepräsident Brand der Square Enix External weiter: “Nachdem wir ihrem Leben die letzten paar Jahre gefolgt sind, ist es jetzt an der Zeit, uns von Max und Chloe zu verabschieden.”

In den USA ist das Spiel schon jetzt erhältlich. Wir müssen uns aber noch bis zum 9. März gedulden. Hier der Trailer zur Bonus-Episode:

Das denken wir:

Wer das Hauptspiel mochte, der wird auch mit der Bonus-Episode auf seine Kosten kommen.