“Lost in Space”: Seht euch hier den ersten Trailer zur Big-Budget-Netflix-Produktion an, die euch ins All entführt

Es ist schon beeindruckend, was Netflix da gerade an den Start bringt. Neben Big-Budget-Filmproduktionen wie “Bright“, dürfen wir uns auch fast schon in regelmäßigen Abständen auf AAA-Serienproduktionen freuen. Kürzlich wurde beispielsweise das Serien-Reboot von “Lost in Space” angekündigt – 50 Jahre nach der Ausstrahlung der letzten Folge des US-Originals.

“Lost in Space” schickt uns 30 Jahre in die Zukunft, eine Zeit, in der Menschen bereits das Weltall besiedeln – unter anderem auch die Familie Robinson. Aber auf dem Weg in die neue Heimat kommt die Familie vom Kurs ab. Es beginnt ein Kampf ums Überleben.

Und das Ganze hört sich nicht nur spannend an, sondern sieht auch so aus. Netflix hat bereits einen Trailer mit ersten Szenen veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

“Lost in Space” gibt es ab dem 13. April exklusiv bei Netflix zu sehen.

Das denken wir:

Die ersten Szenen sehen schon mal richtig vielversprechend aus. Wir sind schon sehr gespannt auf das Reboot.