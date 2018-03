Mit The Sinking City erwartet uns ein stimmungsvolles Open World Cthulhu Game – hier sind die ersten Spielszenen

Wenn ihr auf Lovecraft und den Cthulhu-Mythos steht, dann habe ich gute Nachrichten für euch: Das Studio Frogwares arbeitet gerade an einem Open World Cthulhu Game.

Und kürzlich wurden im Rahmen eines Entwickler-Tagebuchs die ersten Spielszenen gezeigt, die schon jetzt sehr vielversprechend aussehen.

In The Sinking City könnnt ihr eine offene Spielwelt im Lovecraft-Universum frei erkunden. Der Spieler tritt in die Fußstapfen eines Privatdetektivs, der in der Stadt Oakmont Massachusetts gefangen ist – einer Stadt, die unter beispiellosen Überschwemmungen übernatürlichen Ursprungs leidet. Der Spieler muss die Quelle dessen aufdecken, was die Stadt und die Gedanken ihrer Bewohner in Besitz genommen hat.

Hört sich spannend an? Sieht auch so aus. Hier das Entwickler-Tagebuch:

The Sinking City erscheint noch in diesem Jahr für PC und Konsolen.

Das denken wir:

Das sieht doch schon mal äußerst spannend aus.