Mutmaßliche Drogenhändler verhaftet – sie verstecken Kokain und LSD in gefälschten Nintendo Cartridges

Vier Menschen (drei Männner und eine Frau) wurden letzte Woche in den Niederlanden nach einer Polizeirazzia in einem Gebäude verhaftet, in dem 3D-Drucker zur Herstellung gefälschter Nintendo Cartrides verwendet wurden, in denen eine Vielzahl von Drogen wie LSD, Kokain und MDMA versteckt waren.

Wie die Seite telegraaf.nl berichtet, hat die niederländische Polizei letztes Jahr einen Drogenumschlagplatz im Dark Web infiltriert und anstatt ihn zu schließen, wurde das Treiben auf dem Marktplatz ein paar Wochen beobachtet, damit die Ermittler an Namen und Adressen von Käufern kommen konnten. So wurde die Polizei auch auf die Nintendo-Cartridge-Dealer aufmerksam.

Die drei Männer fand man in einem Haus in Amsterdam, während die Frau in einem großen Schuppen in der Stadt Werkendam gefunden wurde. Dort wurden mit 3D-Druckern die gefälschten Nintendo Cartridges hergestellt.

Nachdem die Drogen in den Cartridges verstaut waren, wurden sie bis nach Singapur, Australien und Neuseeland verschifft.

Das denken wir:

Auf die Idee muss man erst mal kommen.

Quelle: telegraaf.nl via kotaku.com