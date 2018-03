Nintendo hat die Reviews im eShop schon wieder deaktiviert

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass es Nintendo nun ermöglicht, Reviews im eShop zu verfassen. Coole Sache eigentlich. Nur leider hat Big N dieses Feature jetzt schon wieder deaktiviert.

Vermutlich hat man realisiert, dass es nicht mögich ist, alle Reviews vorher manuell zu überprüfen, was generell auch eher eine doofe Idee ist. Wie auch immer. Hier das offizielle Statement:

“Nintendo.com recently offered a trial customer review feature to let users share feedback about Nintendo Switch games on our website. The response has been positive, and Nintendo appreciates the time and effort that reviewers put into their thoughtful commentary on the games.

Nintendo has removed this feature as we evaluate the future of the ratings functionality on Nintendo.com. We have no estimate on when an update will be provided on the status of this initiative, but we appreciate the enthusiasm shown for the trial.”

Mit anderen Worten: Die Spieler fanden das Feature cool, Nintendo die Funktion trotzdem deaktiviert. Danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss. Ob Nintendo es jemals wieder ermöglichen wird, Reviews im eShop zu hinterlassen, ist also nicht bekannt. Wir halten euch aber natürlich auf dem Laufenden.

Was haltet ihr von diesem Schritt seitens Nintendo? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Schade, ein Review-Feature wäre mehr als sinnvoll.